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На ремонте школы в Воронеже обнаружили незаконных мигрантов

Граждане Узбекистана незаконно работали на ремонте школы в Воронеже.

Во время очередного рейда по соблюдению требований миграционного законодательства полицейские проверили школу на Московском проспекте, где идет ремонт. Среди рабочих обнаружили троих граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов. Иностранцев задержали и доставили в отдел полиции для составления протоколов за незаконную трудовую деятельность.

Кроме того, наказание ждет и работодателя, допустившего нарушение закона. Его оштрафуют на 750 тысяч рублей за незаконное привлечение иностранных работников. Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.