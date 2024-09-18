На ремонте школы в Воронеже обнаружили незаконных мигрантов

Во время очередного рейда по соблюдению требований миграционного законодательства полицейские проверили школу на Московском проспекте, где идет ремонт. Среди рабочих обнаружили троих граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов. Иностранцев задержали и доставили в отдел полиции для составления протоколов за незаконную трудовую деятельность.