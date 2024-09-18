Профессор Лаврентьев назвал актуальные профессии в сфере умных технологий

«Важно понимать, что курсы не могут дать такой же глубины погружения, как выстроенная, обкатанная и регулярно обновляемая образовательная программа. В вузе все дисциплины находятся в иерархии. Будет очень много математики на первых курсах, языков программирования, алгоритмов — это необходимая база. Потом уже можно смотреть и по собственным склонностям, и по тому, что лучше получается, и уже выбирать ML-направление, а внутри него — NLP», — советует эксперт.