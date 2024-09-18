Джонни Марр ответил на заявления Моррисси о его нежелании реюниона The Smiths

Кроме того, Джонни пояснил, что действительно приобрел права на торговый знак The Smiths, но сделал это в целях защиты наследия команды от третьих лиц, пытавшихся извлечь из имени выгоду. По словам гитариста, он обращался к Моррисси для совместной работы по охране марки, но ответа не получил. Слухи о том, что Марр собирается гастролировать как The Smiths с другим вокалистом, артист опроверг.