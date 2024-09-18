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Так бывает раз в пять лет: Почему Краснодарское водохранилище превратилось в пустыню

Причиной низкого уровня Краснодарского водохранилища стали плановые обследования.

Краснодарское водохранилище превратилось в безжизненную пустыню. Теперь там, где была вода, можно пройти пешком и даже проехать на машине. Африканские пейзажи сразу же привлекли фотографов, но вместе с тем вызвали тревогу среди краснодарцев. Теперь они горько шутят — всегда боялись, что затопит город, теперь, что воды не достанется.

Но переживания напрасны. Только 5 процентов от общего объема бытового потребления воды Краснодара приходится на водохранилище. Его основная задача — сдерживать паводки и подавать воду на поля. С этими задачами объект справляется успешно.

«Вода в домах краснодарцев не пропадет. У нас полностью штатная обстановка. В соответствии с правилами эксплуатации раз в пять лет необходимо спускать воду. Это делается для обследования сооружений, которые находятся под водой, — это дамба и плотина. В этом году так совпало, то у нас засушливое лето, поэтому возник такой эффект», — рассказали «КП»-Кубань’в филиале «Краснодарское водохранилище».

Наполнение Краснодарского водохранилища начнется в октябре-ноябре. Но уровень воды сильно не поднимут, чтобы оно смогло вместить в себя весенний паводок.

КОНКРЕТНО.

Сейчас объем воды в водохранилище достигает 179 млн куб. м. Полная емкость чаши — 2794 млн куб м. При этом свободная емкость — 2615 млн куб м.

экология