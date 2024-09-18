Так бывает раз в пять лет: Почему Краснодарское водохранилище превратилось в пустыню

«Вода в домах краснодарцев не пропадет. У нас полностью штатная обстановка. В соответствии с правилами эксплуатации раз в пять лет необходимо спускать воду. Это делается для обследования сооружений, которые находятся под водой, — это дамба и плотина. В этом году так совпало, то у нас засушливое лето, поэтому возник такой эффект», — рассказали «КП»-Кубань’в филиале «Краснодарское водохранилище».