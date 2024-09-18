К саммиту БРИКС в аэропорту Казани отремонтируют перрон и привокзальную площадь

Обновление привокзальной площади оценивается в 1,8 млн рублей. Ямочный ремонт должен быть завершен в течение 30 дней с момента заключения контракта с подрядчиком.

Также проведут ремонт асфальтобетонного покрытия перрона от 38-й до 44-й стоянки воздушных судов. На это потратят порядка 3,6 млн рублей. Сроки выполнения работ — 15 рабочих дней с даты подписания договора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на парковке Международного аэропорта «Казань» установят новые шлагбаумы за 4 млн рублей.

Напомним, что в Казани пройдет саммит БРИКС с 22 по 24 октября. Так, недавно Армения приняла приглашение Президента РФ Владимира Путина прибыть на это событие.