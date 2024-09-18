Жители Ростова чаще всего ищут в сети практичные и развлекательные видеоролики

Пользователи 25−34 лет ищут мультики и видео с колыбельными, а в группе от 35 до 54 лет — инструкции по ремонту двигателя автомобиля, караоке и обзоры товаров. После 55 лет людей особенно интересуют видео с новостями и рецептами.