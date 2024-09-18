Жители Ростова чаще всего ищут в сети практичные и развлекательные видеоролики

Жители Ростова-на-Дону при поиске видео чаще всего интересуются развлекательным контентом, а также всевозможными пошаговыми инструкциями. К такому выводу пришли аналитики Яндекса.
Ростовчане смотрят кино, сериалы, мультфильмы, музыкальные клипы, стримы компьютерных игр и смешные ролики. Популярны телеканал «Россия», фильм «Викинги» и шоу «Однажды в России».
Среди видео на практичные темы больше всего запросов поступает про автомобили и рецепты. Также пользователи ищут обзоры и отзывы на машины, телефоны, рестораны, телевизоры и отели. Привлекают внимание видео с распаковкой игрушек, гаджетов и бижутерии.
Меньшая часть запросов относится к новостям и познавательным видео.
— По стране основная часть видеозапросов, примерно 65%, приходится на развлекательный контент, 20% связаны с решением практических задач, — отмечают исследователи.
Аналитики также изучили жанры и темы, интересующие людей. Ребята до 17 лет смотрят аниме и инструкции, как получить предметы или достижения в компьютерных играх. Те, кому от 18 до 24, любят трейлеры и стримы.
Пользователи 25−34 лет ищут мультики и видео с колыбельными, а в группе от 35 до 54 лет — инструкции по ремонту двигателя автомобиля, караоке и обзоры товаров. После 55 лет людей особенно интересуют видео с новостями и рецептами.