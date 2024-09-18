Новые общественные пространства открыли в Комсомольском районе

В 2024 году по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» в Хабаровском крае планируется благоустроить 88 общественных территорий. В проекте участвуют 49 муниципальных образованиях края. Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, на сегодняшний день уже благоустроено 47 общественных пространств. Две из них находятся в поселке Снежный Комсомольского района, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство края.
— В поселении благоустроили сквер по улице Торговая, 1а, детскую и спортивную площадки на улице Гаражной. На реализацию проектов направлено более 5 млн рублей, из них федеральных средств — порядка 4 млн рублей. Проекты реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отмечу, что общественные территории выбрали сами жители в ходе всероссийского онлайн-голосования 2023 года, — рассказал советник губернатора Хабаровского края по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Федоров.
В краевом минЖКХ добавили, что на обеих территориях произвели отсыпку, уложили брусчатку и бордюры, установили скамейки, лавочки с навесами и урны. На Гаражной также появились детская и спортивная площадки с мягким резиновым покрытием. На детской площадке установили комплекс с горками и качелями, а на спортивной — уличные тренажеры.