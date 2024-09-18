Новые общественные пространства открыли в Комсомольском районе

В 2024 году по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» в Хабаровском крае планируется благоустроить 88 общественных территорий. В проекте участвуют 49 муниципальных образованиях края. Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, на сегодняшний день уже благоустроено 47 общественных пространств. Две из них находятся в поселке Снежный Комсомольского района, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство края.