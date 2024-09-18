Омич лишился автомобиля из-за регулярной пьяной езды

В Омской области суд конфисковал машину мужчины, который ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Теперь в течении трех лет омичу запрещено управлять транспортным средством.
Суд установил, что 9 мая 2024 года 26-летний омич вечером в алкогольном опьянении за рулем ВАЗ-21043 ехал по улице 40 лет Октября в селе Азово, где его остановили полицейские.
Мужчина уже привлекался к административной ответственности езду в пьяном виде.
Суд признал виновным омича по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение») и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательным работ с лишением права в течение 2 лет 10 месяцев управлять транспортным средством.
Помимо этого, суд постановил конфисковать машину мужчины в доход государства.