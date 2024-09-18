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Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Очередь начала расти у досмотрового пункта перед Крымским мостом со стороны Керчи, часом ранее заторов с обеих сторон не было. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 12:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 100 авто», — говорится в сообщении.

Крымский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами.

Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.