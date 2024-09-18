Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда

«По состоянию на 12:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 100 авто», — говорится в сообщении.
Крымский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Для поездки в Крым можно воспользоваться также альтернативными маршрутами.
Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.