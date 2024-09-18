Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать проезда

Добраться на полуостров до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Сухопутный путь проходит через Мариуполь и Мелитополь. В среднем дорога занимает около семи часов.