На улице Култукской в Иркутске восстанавливают нарушенное благоустройство

В областном центре на улице Култукской начали восстанавливать нарушенное благоустройство. Работы проходят в районе жилых домов № 99/19 и № 99/20. В октября прошлого года там начали проводить технические работы на инженерных сетях. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Реализовывать проект на этом участке довольно сложно с технической стороны. Положение усугубляло то, что жилые дома расположены слишком близко. Работы вели больше года. Все это принесло много неудобств, но уже к октябрю планируют привести придомовую территорию в надлежащий вид, — рассказала глава Правобережного округа Елена Торохова.
На участке уже восстановили тротуар. В ближайшее время положат грунт. Если погода будет хорошей, то через 4−5 дней территорию парковки и подъезда к домам полностью подготовят к асфальтированию.
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