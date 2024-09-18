На улице Култукской в Иркутске восстанавливают нарушенное благоустройство

— Реализовывать проект на этом участке довольно сложно с технической стороны. Положение усугубляло то, что жилые дома расположены слишком близко. Работы вели больше года. Все это принесло много неудобств, но уже к октябрю планируют привести придомовую территорию в надлежащий вид, — рассказала глава Правобережного округа Елена Торохова.