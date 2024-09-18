В Волгограде 21 сентября пройдет всероссийский забег «Кросс нации-2024»

Все города и районы области в субботу, 21 сентября, выйдут на старт всероссийского забега «Кросс нации-2024». В Волгограде масштабная спортивная акция начнется в 10.00 на нижней террасе Центральной набережной у амфитеатра. Ожидается, что пробегут 20-й юбилейный кросс вдоль Волги более восьми тысяч человек, сообщили в облспорткомитете.
Начнется день с массовой зарядки. В программе кросса пять дистанций: 1000, 4000, 6000, 8000 и 12 000 метров. Помимо соревновательных забегов для мужчин, женщин, детей и подростков волгоградцев ждет также массовый оздоровительный забег. Победителей ждут 10 комплектов медалей, кубки и памятные награды.
Желающим пробежать «Кросс нации» вдоль Волги нужно зарегистрироваться в личном кабинете на Госуслугах. Также родители могут заявить своего ребенка.