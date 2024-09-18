В Волгограде 21 сентября пройдет всероссийский забег «Кросс нации-2024»

Все города и районы области в субботу, 21 сентября, выйдут на старт всероссийского забега «Кросс нации-2024». В Волгограде масштабная спортивная акция начнется в 10.00 на нижней террасе Центральной набережной у амфитеатра. Ожидается, что пробегут 20-й юбилейный кросс вдоль Волги более восьми тысяч человек, сообщили в облспорткомитете.