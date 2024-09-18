Игорь Матвиенко признался, что задумал этно-оперу «Князь Владимир» 10 лет назад

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал, что начал подготовку к этно-опере «Князь Владимир» более десяти лет назад. На создание самого спектакля ушло два года.
Матвиенко также отметил, что поставить оперу «очень дорого». «В театрах это гораздо проще поставить, потому что у них есть свой штат людей, которые на зарплате, которых государство поддерживает», — рассказал продюсер в разговоре с «Комсомольской правдой». По его словам, на проект выделялись государственные гранты, но содержать труппу приходится самостоятельно.
Игорь Игоревич признался, что идея сыграть скандинавского персонажа Одина в «Князе Владимире» пришла к нему случайно. В спектакле не смог участвовать актер. Знакомый с материалом Матвиенко попробовал спеть его партию на репетициях и «втянулся в процесс».
Опера расскажет о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель. Премьера запланирована на 6 февраля 2025 года — ко дню рождения композитора.
Ранее мы посвятили отдельный материал песне «Конь» (1994) группы «Любэ», которую Матвиенко считает своим лучшим сочинением.