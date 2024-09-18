Игорь Матвиенко признался, что задумал этно-оперу «Князь Владимир» 10 лет назад

Матвиенко также отметил, что поставить оперу «очень дорого». «В театрах это гораздо проще поставить, потому что у них есть свой штат людей, которые на зарплате, которых государство поддерживает», — рассказал продюсер в разговоре с «Комсомольской правдой». По его словам, на проект выделялись государственные гранты, но содержать труппу приходится самостоятельно.