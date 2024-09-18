Между Челябинском и Екатеринбургом начнёт курсировать скоростной электропоезд «Финист»

— Челябинск — Екатеринбург — это перспективная крупнейшая агломерация в стране (после Москвы и Санкт-Петербурга), два мегаполиса географически находятся рядом, в 200 километрах друг от друга, и мы развиваем транспортные возможности между нашими регионам для удобства жителей. Важно, что поезд «Финист» отвечает современным требованиям: комфортный, быстрый, адаптирован для маломобильных граждан.
Поезд из пяти вагонов будет курсировать ежедневно. По пути следования он будет делать остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Кольцово, Первомайская. Ожидаемое время в пути составит порядка четырёх часов. Планируется, что «Финист» будет отправляться из Челябинска в 7 часов утра, а возвращаться из Екатеринбурга в 18:40.
«Финист» — новый российский электропоезд постоянного тока, который соответствует современным требованиям по безопасности и комфорту. Он оснащён отечественным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости до 160 км/ч и эффективно использовать энергию при торможении.
В пятивагонной комплектации предусмотрено 401 посадочное место (без учёта откидных сидений и мест для маломобильных пассажиров). Сиденья изменены так, чтобы пассажирам было комфортнее при поездках на дальние расстояния. Каждое сидение оснащено USB-розеткой для зарядки мобильных устройств. Количество санитарных модулей в составе увеличено с двух до трёх, в них появились пеленальные столики. В поезде имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъёмники для них. Вагоны оборудованы эффективной системой микроклимата и обеззараживания воздуха.
Электропоезд ЭС104 «Финист» выпускается на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
Интересный факт: имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием, которое проходило на сайте РЖД. Финист — сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения.
Расписание проработано с учётом времени отправления и прибытия «Орланов». Таким образом, пассажиры могут выбрать: поехать на одном или другом поезде. Предполагается, что «Финист» значительно разгрузит «Орлан». Последние «птички» запустили два года назад, они пользуются большой популярностью — к сожалению, вплоть до давки.