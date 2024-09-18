Между Челябинском и Екатеринбургом начнёт курсировать скоростной электропоезд «Финист»

В пятивагонной комплектации предусмотрено 401 посадочное место (без учёта откидных сидений и мест для маломобильных пассажиров). Сиденья изменены так, чтобы пассажирам было комфортнее при поездках на дальние расстояния. Каждое сидение оснащено USB-розеткой для зарядки мобильных устройств. Количество санитарных модулей в составе увеличено с двух до трёх, в них появились пеленальные столики. В поезде имеются места для установки инвалидных колясок и предусмотрены подъёмники для них. Вагоны оборудованы эффективной системой микроклимата и обеззараживания воздуха.