Власти Новосибирска намерены восстановить цветомузыкальный фонтан на Оби

Напомним, плавучий фонтан из трёх чаш на реке Оби был открыт в 2003 году — в нескольких метрах от парка «Городское начало». Его струи достигали 32 метров в высоту, а по вечерам на фотнате включалась подсветка. В 2015 году он был капитально отремонтирован, но в 2020 перестал работать..