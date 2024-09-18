Власти Новосибирска намерены восстановить цветомузыкальный фонтан на Оби

Власти Новосибирска собираются восстановить плавучий цветомузыкальный фонтан на реке Оби в районе парка «Городское начало». Об этом сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии мегаполиса.
В ведомстве изданию сообщили, что разработка проектно-сметной документации намечена на 2025 год.
«Размер средств и источник финансирования в настоящее время не определены», — уточнили в департаменте.
Напомним, плавучий фонтан из трёх чаш на реке Оби был открыт в 2003 году — в нескольких метрах от парка «Городское начало». Его струи достигали 32 метров в высоту, а по вечерам на фотнате включалась подсветка. В 2015 году он был капитально отремонтирован, но в 2020 перестал работать..
Летом 2023 года мэр Анатолий Локоть назвал восстановление фонтана нецелесообразным.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти Новосибирска намерены восстановить законсервированный фонтан за ДК Горького.