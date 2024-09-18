Отец Дани Милохина заявил, что блогер не планирует возвращаться в Россию

«Кто знает, что у тех, кто угрожает, на уме?… Я не вижу другого выхода, как продавать дом и уезжать в другой регион, потому что после истории с судами наш адрес стал известен на всю страну… Я буду пытаться продать дом и уехать. Скорее всего, в Москву», — резюмировал Тюленев.