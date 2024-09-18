Льготники смогут выбирать меры поддержки при покупке дров в Иркутской области

По словам вице-спикера областного парламента Натальи Дикусаровой, по поручению губернатора Игоря Кобзева, парламентарии инициировали изменения в закон Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях». Внесенные изменения дают работникам муниципальных учреждений культуры право выбирать, как возместить расходы на дрова: либо получить получить твердую денежную сумму, либо компенсацию потраченных на твердое топливо средств.