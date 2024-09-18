Олбани
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Льготники смогут выбирать меры поддержки при покупке дров в Иркутской области

Льготники смогут выбрать компенсацию, либо твердую денежную сумму при возмещении расходов.

Источник: Комсомольская правда

В рамках 15-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Александра Ведерникова, депутаты рассмотрели вопросы, связанные с получением региональными льготниками средств для оплаты дров.

По словам вице-спикера областного парламента Натальи Дикусаровой, по поручению губернатора Игоря Кобзева, парламентарии инициировали изменения в закон Иркутской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях». Внесенные изменения дают работникам муниципальных учреждений культуры право выбирать, как возместить расходы на дрова: либо получить получить твердую денежную сумму, либо компенсацию потраченных на твердое топливо средств.

Аналогичным правом выбора могут воспользоваться еще несколько категорий льготников региона: труженики тыла, ветераны труда, дети войны и реабилитированные граждане.

Также в проект закона представлен перечень возможных форм твердого топлива, за которую льготники могли бы получать компенсацию: это дрова, уголь, пеллеты, горбыль и топливные брикеты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Игорь Кобзев рассказал о важности работы на муниципальном уровне.