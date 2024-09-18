Омские дорожники заасфальтируют улицу 1-я Брянская

Омские дорожники сегодня ведут работы по асфальтированию улицы 1-я Брянская. Все работы завершат до конца дня.
По плану ремонт дороги проведут на двух участках в границах 19-й и 21-й Рабочих и 23-й и 25-й Рабочих. Здесь будет уложено 1660 кв.м. асфальта на заранее подготовленное основание.
До этого дорожники зассфальтировали дорогу на улице 4-я Кировская от Южной до Семиреченской, а на прошлой неделе — участки на улицах Тытаря, Троицкая, 6-я Амурская.
На проблемных участках рабочие также продолжают локальные аварийно-восстановительные работы.