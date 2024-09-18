Синоптики предсказали возвращение дождей в Челябинскую область 19 сентября

Погоду в Челябинской области по-прежнему определяет блокирующий антициклон, благодаря которому южноуральцы почти весь сентябрь наслаждаются теплой и ясной погодой. Однако с севера к границам региона опускается ложбина арктического циклона, в связи с чем 19 сентября местами пройдут дожди, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на областной гидрометцентр.
По данным синоптиков, ближайшей ночью осадков не ожидается. В дневное время кратковременные дожди пройдут в некоторых районах. Ночью и рано утром также возможны туманы и кое-где заморозки до −3 грудусов. Днем столбики термометров поднимутся до + 22 градусов.
В Челябинске ночью и днем без дождей. Ночью 6−8 градусов тепла. Днем — 20−22 градуса выше ноля.