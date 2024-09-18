Матвиенко: IV Евразийский женский форум стал рекордным по числу участниц

Евразийский женский форум стал рекордным по числу участниц — в Санкт-Петербург приехали делегаты из более чем 120 стран, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Участницами четвертого Евразийского женского форума стали представители 126 государств, более 20 ведущих международных организаций. Это абсолютный рекорд за всю историю форума! Нас становится всё больше, наш голос звучит всё громче», — сказала Матвиенко на пленарном заседании ЕЖФ «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».
Спикер Совфеда обратила внимание на то, что в форуме участвуют женщины-политики, предприниматели, ученые, эксперты, лидеры общественных и волонтерских проектов. По ее оценке, это «самые талантливые, неравнодушные и выдающиеся женщины».
«Мы живем в непростое, рубежное время, полное конфликтов и противоречий, — подчеркнула политик. — На наших глазах уходит в прошлое эпоха доминирования так называемого золотого миллиарда. И, как и любой исторический перелом, этот этап связан с повышенной международной напряженностью и турбулентностью».
Она также напомнила о словах индийского мыслителя Махатмы Ганди, который предупреждал о смертельной опасности «политики без принципов, богатства без работы, бизнеса без морали и науки без человечности».
Рассчитанная на три дня программа форума включает стратегические сессии, открытые заседания международных объединений, первый женский форум стран БРИКС. Всего в рамках форума их запланировано более ста, а в его «контуре» — порядка трехсот. Пять тематических платформ посвящены роли женщин в формировании новой повестки мира и доверия, в сохранении традиций и культурного многообразия, в развитии экономики, технологий и инноваций.