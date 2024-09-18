Матвиенко: IV Евразийский женский форум стал рекордным по числу участниц

Рассчитанная на три дня программа форума включает стратегические сессии, открытые заседания международных объединений, первый женский форум стран БРИКС. Всего в рамках форума их запланировано более ста, а в его «контуре» — порядка трехсот. Пять тематических платформ посвящены роли женщин в формировании новой повестки мира и доверия, в сохранении традиций и культурного многообразия, в развитии экономики, технологий и инноваций.