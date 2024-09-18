В Тольятти начали окрашивать новые буквы на въездной стеле

В Тольятти начали окрашивать буквы на стеле, которая находится на въезде в город со стороны Самары вдоль трассы М-5 «Урал». Тольяттинцы снова забеспокоились, что больше не увидят прежних объемных букв. Об этом горожане написали в соцсетях.
«Уже лучше, но разговор шел с первым заместителем главы города и инициативной группой о том, что исторический вид восстановят, похоже нет», — сказал мужчина.
Как только буквы заменили, прошла волна недовольства и возмущения от местных жителей, которым очень не понравилась эта идея и ее реализация. Люди все еще ходят видеть привычные буквы на въездной стеле.
«Какое окрашивание? Переделайте как было», — заявил тольяттинец.
Напомним, замена букв является лишь временной мерой. По словам первого заместителя главы Тольятти Андрей Дроботов, который сейчас является врио главы Тольятти, коррозия сильно повредила буквы, поэтому их было решено демонтировать и вывезти на глубокую полноценную реставрацию.
Так как буквы сами по себе очень объемные и массивные, реставрационный процесс, по оценкам специалистов, займет значительный промежуток времени. Точные сроки пока не называются, но отмечается, что работы по обновлению стелы и обустройству прилегающей территории продолжатся в 2025 году, в том числе реставраторам предстоит вернуть на прежнее место исторически правильные буквы с названием города.
«Чтобы стела в период реставрации букв не пустовала, авторы проекта по согласованию с администрацией решили временно установить на постаменте название города, выполненное из современных износостойких материалов», — объяснил Андрей Дроботов.