В Тольятти начали окрашивать новые буквы на въездной стеле

Так как буквы сами по себе очень объемные и массивные, реставрационный процесс, по оценкам специалистов, займет значительный промежуток времени. Точные сроки пока не называются, но отмечается, что работы по обновлению стелы и обустройству прилегающей территории продолжатся в 2025 году, в том числе реставраторам предстоит вернуть на прежнее место исторически правильные буквы с названием города.