Новый глава ГУ МЧС по Самарской области представлен личному составу

Нового руководителя представлял личному составу гарнизона начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков. Он отметил, что Самарская область является важным значимым звеном в системе безопасности и сплочённая работа коллектива позволит добиться высоких результатов.
Господин Аникин ранее занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области. За время службы награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет ведомственные награды. В своем выступлении он выразил уверенность, что совместная качественная и грамотная работа позволит улучшить ключевые показатели деятельности территориального пожарно-спасательного гарнизона.
Должность, на которую заступил Сергей Аникин, оставалась вакантной после задержания прежнего главы ведомства Олега Бойко в декабре 2023 года. Его обвинили в получении взяток от предпринимателей за покровительство на общую сумму около 25 млн руб.