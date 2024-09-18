В Омске готовятся построить новый храм в Любинском районе

Администрация Любинского района обратилась к жителям с просьбой о помощи. Они предлагают поучаствовать в сборе денег на новый православный храм в рабочем поселке Красный Яр. В прошлом году для храма выделили участок земли, который передали Исилькульской епархии. Обустройством территории занимается иеромонах Филарет (Колесников), священник местного храма. Он уже подготовил проект и начал собирать пожертвования от прихожан, но денег все еще не хватает для завершения строительства. «Мы обращаемся ко всем жителям, гостям и тем, кто считает Любинский район своей родиной, а также всем добрым людям. Пожалуйста, поддержите это важное начинание», — сообщила администрация Любинского района.