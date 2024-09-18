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В Перми возобновлены поиски останков князя Михаила Романова

В Перми возобновлены поиски останков Михаила Романова и его секретаря Николая Жонсона. Как сообщает портал «Вкурсе.ру», следственной группой проведены раскопки на предполагаемом месте захоронения останков — напротив бывшей деревни Усть-Гайва.

По информации издания, с начала недели в Перми проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о гибели царской семьи. Сейчас проверяется версия, согласно которой останки великого князя Михаила Романова и его личного секретаря Николая Жонсона могли быть перевезены и захоронены на месте впадения реки Гайвы в Каму, напротив бывшей деревни Усть-Гайва.

Следственная группа продолжает раскопки и ведет поиск свидетелей и людей, которые помнят местоположение крестов напротив Усть-Гайвы на предполагаемом месте захоронения.

Отметим, в мае в Перми были найдены останки расстрелянных в 1918 году большевиками царских слуг Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер. По данным «Ъ-Прикамье», местоположение срытой могилы удалось определить благодаря изучению сохранившейся фотографии похорон 1919 года.

история