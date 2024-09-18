В Омске произошел пожар на Красноярском тракте

Сегодня, 18 сентября, в 13:31 часов на Красноярском тракте произошел пожар. Очевидцы успели заснять эффектные густые черные клубы дыма. Как выяснилось, горел мусор на площади 100 квадратных метров за территорией садоводческого товарищества «Садовод» в районе Нефтяники.