В Омске произошел пожар на Красноярском тракте

Сегодня, 18 сентября, в 13:31 часов на Красноярском тракте произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Омской области.
Очевидцы успели заснять эффектные густые черные клубы дыма. Как выяснилось, горел мусор на площади 100 квадратных метров за территорией садоводческого товарищества «Садовод» в районе Нефтяники.
К месту происшествия оперативно прибыли 14 спасателей и 3 единицы техники. В 14:20 возгорание было локализовано. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сегодня, 18 сентября, в 13:31 часов на Красноярском тракте произошел пожар. Очевидцы успели заснять эффектные густые черные клубы дыма. Как выяснилось, горел мусор на площади 100 квадратных метров за территорией садоводческого товарищества «Садовод» в районе Нефтяники.
К месту происшествия оперативно прибыли 14 спасателей и 3 единицы техники. В 14:20 возгорание было локализовано. К счастью, обошлось без пострадавших.