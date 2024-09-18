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В Омске произошел пожар на Красноярском тракте

Спасатели оперативно потушили возгорание мусора на площади 100 квадратных метров за территорией СНТ «Садовод».
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 сентября, в 13:31 часов на Красноярском тракте произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Омской области.

Очевидцы успели заснять эффектные густые черные клубы дыма. Как выяснилось, горел мусор на площади 100 квадратных метров за территорией садоводческого товарищества «Садовод» в районе Нефтяники.

К месту происшествия оперативно прибыли 14 спасателей и 3 единицы техники. В 14:20 возгорание было локализовано. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня, 18 сентября, в 13:31 часов на Красноярском тракте произошел пожар. Очевидцы успели заснять эффектные густые черные клубы дыма. Как выяснилось, горел мусор на площади 100 квадратных метров за территорией садоводческого товарищества «Садовод» в районе Нефтяники.

К месту происшествия оперативно прибыли 14 спасателей и 3 единицы техники. В 14:20 возгорание было локализовано. К счастью, обошлось без пострадавших.