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В Красноярск везут новые пальмы и туи

Перед отправкой каждое дерево обследовали специалисты.

Источник: администрация Красноярска

Красноярск готовится встретить 100 молодых пальм и 48 туй — деревья прибудут в наш город уже через неделю. В мэрии напомнили, что первые экзотические растения появились на улице краевого центра еще при Петре Пимашкове.

— Перед отправкой каждое дерево обследовали специалисты, проверили по всем необходимым параметрам: высота, размер кроны и земляного кома, общее состояние растений, — добавили в администрации города.

В Красноярске агрономы еще раз тщательно осмотрят каждое дерево, пересадят в кадки и разместят в теплице.

Добавим, что пальмы и туи украсят улицы города летом 2025 года. Покупка экзотических растений является частью общего контракта на озеленение.

флора и фауна