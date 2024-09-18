В Красноярск везут новые пальмы и туи

Красноярск готовится встретить 100 молодых пальм и 48 туй — деревья прибудут в наш город уже через неделю. В мэрии напомнили, что первые экзотические растения появились на улице краевого центра еще при Петре Пимашкове.
— Перед отправкой каждое дерево обследовали специалисты, проверили по всем необходимым параметрам: высота, размер кроны и земляного кома, общее состояние растений, — добавили в администрации города.
В Красноярске агрономы еще раз тщательно осмотрят каждое дерево, пересадят в кадки и разместят в теплице.
Добавим, что пальмы и туи украсят улицы города летом 2025 года. Покупка экзотических растений является частью общего контракта на озеленение.