В Волгоградской области после ремонта открыли мост через реку Черную

Напомним, что в Волгоградской области особое внимание уделяют развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Губернатор Андрей Бочаров регулярно проводит рабочие поездки на объекты дорожного строительства, реконструкции и ремонта. С 2014 года работы всех видов охватили уже 4,3 тыс. км автотрасс, еще 450 км — задачи 2024-го. Ряд объектов завершается досрочно. Так, на два месяца раньше срока сдали в эксплуатацию горнополянский путепровод. Ранее ход обновления дорожно-транспортной сети высоко оценил глава Минтранса России Роман Старовойт.