Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области после ремонта открыли мост через реку Черную

В Даниловском районе завершено обновление мостового сооружения на автодороге Рудня — Даниловка.

По информации облкомдортранса, протяженность отремонтированного моста составляет около 60 м. Специалисты на объекте обновили опоры, пролетные строения и мостовое полотно. Также здесь обустроили систему водоотвода и тротуары, уложили асфальтобетонное покрытие, восстановили деформационные швы и установили защитные ограждения.

После завершения комплекса работ был обеспечен бесперебойный и безопасный проезд по межмуниципальной дороге. Ремонт объекта проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что в Волгоградской области особое внимание уделяют развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Губернатор Андрей Бочаров регулярно проводит рабочие поездки на объекты дорожного строительства, реконструкции и ремонта. С 2014 года работы всех видов охватили уже 4,3 тыс. км автотрасс, еще 450 км — задачи 2024-го. Ряд объектов завершается досрочно. Так, на два месяца раньше срока сдали в эксплуатацию горнополянский путепровод. Ранее ход обновления дорожно-транспортной сети высоко оценил глава Минтранса России Роман Старовойт.

строительство