В Волгоградской области после ремонта открыли мост через реку Черную

По информации облкомдортранса, протяженность отремонтированного моста составляет около 60 м. Специалисты на объекте обновили опоры, пролетные строения и мостовое полотно. Также здесь обустроили систему водоотвода и тротуары, уложили асфальтобетонное покрытие, восстановили деформационные швы и установили защитные ограждения.
После завершения комплекса работ был обеспечен бесперебойный и безопасный проезд по межмуниципальной дороге. Ремонт объекта проводился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Напомним, что в Волгоградской области особое внимание уделяют развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Губернатор Андрей Бочаров регулярно проводит рабочие поездки на объекты дорожного строительства, реконструкции и ремонта. С 2014 года работы всех видов охватили уже 4,3 тыс. км автотрасс, еще 450 км — задачи 2024-го. Ряд объектов завершается досрочно. Так, на два месяца раньше срока сдали в эксплуатацию горнополянский путепровод. Ранее ход обновления дорожно-транспортной сети высоко оценил глава Минтранса России Роман Старовойт.