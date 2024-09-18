Бойцы ЧВК смогут получать больше мер социальной поддержки в Иркутской области

В областном центре 18 сентября прошло совещание, на котором поддержали инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Она заключается в том, что бойцам СВО, которые находятся в составе частных военных компаний, предоставят меры социальной поддержки. Все депутаты единогласно согласились. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Вопросы поддержки участников спецоперации и их семей для нас остаются ключевыми. Правительство региона тесно взаимодействует с депутатами Законодательного Собрания. Мы разрабатываем и внедряем новые меры. На сегодняшний день в регионе их 39. Бойцы ЧВК также должны получать региональную поддержку. Многие ветераны боевых действий ждали принятия этого документа, — рассказал Игорь Кобзев.
В новом законопроекте расширят категории людей, которые имеют право на единовременные выплаты в связи с травмой, ранением, контузией или заболеванием, если они были получены «за ленточкой». Также деньги смогут получать семьи, потерявшие в бою участника спецоперации. Детям бойцов предоставят бесплатный отдых.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на улице Култукской проводят ремонтные работы.