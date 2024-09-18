Депутаты Ростовской области попросят правительство России о поддержке аграриев

Кроме того, парламентарии предложили распространить «кредитные каникулы» для пострадавших от ЧС федерального характера до конца 2025 года, а также изменить условия кредитования. Еще одной возможной мерой поддержки может выступать совершенствование механизмов, связанных с тарифными квотами на экспорт продукции.