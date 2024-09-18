Депутаты Ростовской области попросят правительство России о поддержке аграриев

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области намерены попросить заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева о дополнительной поддержке аграриев, которые сейчас испытывают ряд сложностей. Проект обращения можно найти на сайте донского парламента.
Представители Заксобрания Дона отметили снижение рентабельности производства в сфере АПК. На ситуацию повлияли: постепенный рост затрат на топливо (к августу бензин марки АИ-92 подорожал на 9,8%, а дизель — на 7,3%), уровень износа сельхозтехники, а также погодные условия — из-за майских заморозков в десяти районах Дона был введен режим ЧС.
— В целях сокращения избыточной нагрузки депутаты полагают необходимым поддержать товаропроизводителей, пострадавших в результате заморозков, и рассмотреть возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета на субсидирование затрат на производство и реализацию зерновых культур, — говорится в обращении к Дмитрию Патрушеву.
Кроме того, парламентарии предложили распространить «кредитные каникулы» для пострадавших от ЧС федерального характера до конца 2025 года, а также изменить условия кредитования. Еще одной возможной мерой поддержки может выступать совершенствование механизмов, связанных с тарифными квотами на экспорт продукции.
Напомним, в 2024 году из-за погодных условий в Ростовской области сельхозкультуры оказались повреждены на площади 858 тысяч га, в том числе посевы полностью погибли на территории в 230 тысяч га. Финансовый ущерб составил около 4,1 млрд рублей.