Скоростной трамвай в Волгограде обещают запустить в начале осени

Волгоградцы уже заждались привычного скоростного трамвая, который позволяет добраться в пять районов города. Реконструкция путей линии СТ началась весной. По контракту у подрядчика есть время до конца 2024 года, но запустить трамвай обещают раньше. Власти уверяют, что произойдет это в начале осени. Хотя конкретные сроки в середине сентября еще не называют.