Скоростной трамвай в Волгограде обещают запустить в начале осени

Волгоградцы уже заждались привычного скоростного трамвая, который позволяет добраться в пять районов города. Реконструкция путей линии СТ началась весной. По контракту у подрядчика есть время до конца 2024 года, но запустить трамвай обещают раньше. Власти уверяют, что произойдет это в начале осени. Хотя конкретные сроки в середине сентября еще не называют.
— Основной объем работ на реконструируемом участке наземной линии скоростного трамвая от улицы 39-й Гвардейской до улицы Землянского будет завершен в начале осени, что позволит возобновить трамвайное движение в соответствии с ранее запланированными сроками, — заверили в мэрии. — Работы, не требующие остановки трамвайного движения, в том числе обустройство остановочных павильонов и соединение рельс методом алюмотермитной сварки, будут производиться в технологические окна и ночное время. Контракт действует до конца текущего года.
К середине сентября на наземной линии скоростного трамвая уложили более двух километров новых рельсов и шпал — это половина. Из семи переездов обустраивают последний. Подрядчики уже завершили монтаж опор контактной сети. Более чем на 80 процентов сделали дренажную канализацию и на 70 процентов уложили оптоволоконный кабель для систем видеонаблюдения. Параллельно монтируют контактную сеть.
Идут работы на всем протяжении линии СТ от 39-й Гвардейской до тоннеля подземки, а также на кольце ВГТЗ, на разъезде у стадиона «Монолит» и в тоннеле у завода «Красный Октябрь». Всего рабочим нужно уложить порядка 30 километров оптоволоконного кабеля и построить около 4 километров ливневой канализации и рельсошпальной решетки.
Пока скоростной трамвай не ходит, провели генеральную уборку и отмыли мрамор и гранит на станциях «Пионерская», «Профсоюзная» и «ТЮЗ». Сейчас идет капитальный ремонт кровли на станции «Пионерская».
В планах на будущее обследование тоннельной часть линии скоростного трамвая для оценки объемов необходимых там работ, ремонт путей на эстакаде между станциями «Пионерская» и «Площадь Чекистов» и на прилегающем кольце.
Тем временем 34 из 62 закупленных для Волгограда новеньких трамвая модели «Львенок» уже в городе. Часть из них бегают по маршруту № 2, остальные проходят обкатку. Всего на линию скоростного трамвая выйдут 26 «Львят». Сейчас на Тверском механическом заводе электротранспорта для СТ собирают еще 12 новеньких двусторонних трамваев модели «Невский». Первый из них уже почти готов.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров одним из первых лично оценил удобство волгоградских «Львят». В конце года глава региона пообещал прокатиться и на новом трехсекционном скоростном трамвае. Смогут сделать это и волгоградцы. Ждать осталось уже недолго.