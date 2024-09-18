Правительство Иркутской области поможет льготникам в приобретении дров

Важный проект закона разработали представители правительства Иркутской области, депутаты Заксобрания и мэры муниципальных образований. Речь идет о возмещении затрат на дрова для льготников региона. Проект документа был рассмотрен на 15-й сессии областного парламента.
— Мы проехали все северные территории и на каждой встрече жители задавали вопрос по льготам на оплату дров, — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев, — есть федеральное законодательство, которое вводит компенсацию затрат на дрова, но у нас во многих районах нет организаций — официальных поставщиков. В итоге у льготника нет возможности предоставить официальные документы о покупке твердого топлива. Соответственно получить компенсацию он не может. Поэтому мы решили, предоставить ежемесячную денежную выплату категории населения, которая имеет льготный статус регионального формата.
Благодаря новому законопроекту с 1 января 2024 года для областных льготников будет установлена норма, которая предполагает выбор: ежемесячное получение выплаты в твердой установленной сумме или получение компенсации расходов на приобретение дров.
Всего получателями мер соцподдержки по оплате твердого топлива в домах с печным отоплением являются около 74 тысяч льготников региона. В соответствии с федеральным законодательством — ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов, чернобыльцы, ветераны боевых действий. Что касается областных льгот, они положены труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда Иркутской области, детям войны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе поддержат бойцов СВО, которые входят в состав частных военных компаний.