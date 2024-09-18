Правительство Иркутской области поможет льготникам в приобретении дров

— Мы проехали все северные территории и на каждой встрече жители задавали вопрос по льготам на оплату дров, — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев, — есть федеральное законодательство, которое вводит компенсацию затрат на дрова, но у нас во многих районах нет организаций — официальных поставщиков. В итоге у льготника нет возможности предоставить официальные документы о покупке твердого топлива. Соответственно получить компенсацию он не может. Поэтому мы решили, предоставить ежемесячную денежную выплату категории населения, которая имеет льготный статус регионального формата.