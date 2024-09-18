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До +2 градусов похолодает в Воронежской области к концу рабочей недели

Осенняя погода, наконец, придет в воронежский регион. В некоторых районах столбики термометров по ночам будут опускаться до +2 градусов.

Сейчас в Олбани: +13° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°

Похолодание прогнозируют в ночь на пятницу, 20 сентября. Существенного падения температуры стоит ждать в низинах, в целом же по области будет от +7 до +12 градусов. При этом днем показатели по-прежнему будут выше нормы. Например, в четверг обещают до +24 градусов, в пятницу до +25 градусов. В Воронеже на пару градусов прохладнее.

Что касается предстоящий выходных, то, по прогнозу синоптиков, они еще успеют порадовать воронежцев теплой погодой, разумеется, в дневные часы, по ночам все так же будет прохладно. Ну, а в начале следующей недели вполне вероятно, начнется настоящая осень.