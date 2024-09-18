Уникальную вакцину от гриппа разработали ученые центра «Вектор»

Роспотребнадзор анонсировал новую вакцину против гриппа. Глава ведомства Анна Попова сообщила об этом на IX Конгрессе бактериологов.
«Это генноинженерная вакцина. Она позволяет уйти от куриных эмбрионов — от проблемы, которая сегодня тревожит весь мир», — цитирирует Анну Попову издание Vn.ru.
Также чиновница выразила надежду, что в течение ближайших двух дней получит эту вакцину, как коммерческий препарат.
Уточним, вакцину разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». В начале года глава Роспотребнадзора анонсировал готовность прототипа препарата.
Кстати, в Новосибирской области сейчас идет вакцинация от гриппа. Прививку от опасной инфекции уже поставили свыше 300 тысяч человек. При этом дефицита вакцин нет: в регион уже поступило 822 тысячи доз антигриппозных препаратов.