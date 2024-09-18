Уникальную вакцину от гриппа разработали ученые центра «Вектор»

Кстати, в Новосибирской области сейчас идет вакцинация от гриппа. Прививку от опасной инфекции уже поставили свыше 300 тысяч человек. При этом дефицита вакцин нет: в регион уже поступило 822 тысячи доз антигриппозных препаратов.