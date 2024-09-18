В Ялте после сильного дождя собираются модернизировать систему ливневок

«Решать проблему будут добавлением ливневок — в проходящую под землей систему канализации добавят новые решетки. Таким образом, вода будет уходить быстрее. А в случае, если одна часть системы будет забита, вода будет уходить в другие отсеки», — сообщила администрация города-курорта в Tg-канале.