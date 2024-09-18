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В Ялте после сильного дождя собираются модернизировать систему ливневок

В Ялте решили перестроить ливневую канализацию из-за дождей.

Источник: Администрация Ялты

Администрация Ялты предлагает увеличить количество ливневых решеток на улице Садовая. Во время недавнего ливня небольшая ливневка оказалась забита мусором и не справилась с бурными потоками воды. Об этом говорится в сообщении ялтинской администрации.

«Решать проблему будут добавлением ливневок — в проходящую под землей систему канализации добавят новые решетки. Таким образом, вода будет уходить быстрее. А в случае, если одна часть системы будет забита, вода будет уходить в другие отсеки», — сообщила администрация города-курорта в Tg-канале.

При этом, городские власти подчеркнули, что сама дорога соответствует всем стандартам. Замеры показали, что уровень уклона дороги оказался достаточным для того, чтобы вода не скапливалась длительное время.

Напомним, 16 сентября в Ялте прошел сильный ливень. В городе выпало 28 мм осадков, поэтому многие улицы превратились в бурные реки. На одну из дорог даже сошел сель.

ЖКХ