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Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге будет платным

Каток в самом центре Екатеринбурга сделают платным.

Источник: Комсомольская правда

Уже зимой 2024 года в самом центре Екатеринбурга развернется большой каток. Он появится на месте парковки на площади 1905 года. Его посещение будет платным. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.

— Каток будет платным. Однако будут и часы бесплатного доступа со своими коньками, — пояснили в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что главная зимняя забава появится на площади 1905 года впервые. Основной концепцией катка станет заснеженный лес, который «вырос» в центре города. Его гости якобы окажутся на лесной полянке.

Займет каток всю площадь, это почти 3,5 тысячи квадратных метров. Вместе с ним в центре города появится просторный павильон. Там можно будет взять катки в прокат, переодеться и оставить вещи. Также гости катка смогут перекусить и взять согревающие напитки.

туризм и отдых