Дончан предупредили о новой схеме мошенничества со страховкой ОСАГО

В Ростовской области появилась новая схема мошенничества со страховкой ОСАГО. Об этом дончан предупредили в региональном главке полиции.
В ведомстве отметили, что фальшивые полисы предлагаются по цене ниже рыночной, обещая при этом «полную защиту».
— В случае ДТП такой полис не защитит от расходов, — отметили в полиции.
При этом, чтобы не стать жертвой мошенников, в главке призвали перед приобретением проверять, настоящий ли полис, есть ли лицензия у продавца.
Если есть сомнения в подлинности страховки, то надо обратиться к проверенным продавцам. И не сообщать мошенникам свои персональные данные.