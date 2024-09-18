Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончан предупредили о новой схеме мошенничества со страховкой ОСАГО

Мошенники начали предлагать дончанам фальшивые полисы ОСАГО по выгодной цене.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области появилась новая схема мошенничества со страховкой ОСАГО. Об этом дончан предупредили в региональном главке полиции.

В ведомстве отметили, что фальшивые полисы предлагаются по цене ниже рыночной, обещая при этом «полную защиту».

— В случае ДТП такой полис не защитит от расходов, — отметили в полиции.

При этом, чтобы не стать жертвой мошенников, в главке призвали перед приобретением проверять, настоящий ли полис, есть ли лицензия у продавца.

Если есть сомнения в подлинности страховки, то надо обратиться к проверенным продавцам. И не сообщать мошенникам свои персональные данные.