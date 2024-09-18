Олбани
+13°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Таганрога шокировал манекен

Оставленный хулиганами манекен напугал жителей Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Таганрога шокировал прицепленный к трубе манекен. О чьей-то недоброй шутке сначала рассказали в социальных сетях.

По словам местных жителей, «это нечто» видели в районе Николаевского рынка. Куклу оставили в довольно людном месте, вблизи пешеходной аллеи, дороги и жилого дома. В итоге люди вызвали полицию.

— Поступило сообщение об объекте, визуально похожем на тело человека на одной из улиц города. Прибывшие на место сотрудники установили, что это манекен, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.