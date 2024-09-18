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В Омске написанный главами делегаций медведь стал символом дружбы регионов ШОС

В Омской области проходит IV Форум глав регионов государств-членов ШОС, участники которого создали совместную картину с изображением медведя — символа дружбы и сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

В рамках IV Форума глав регионов государств-членов ШОС, который проходит в Омской области, главы региональных делегаций стран ШОС приняли участие в коллективной живописи. Они вместе создали картину с изображением медведя, символизирующего силу, мудрость и дружелюбие.

Картина станет символом дружбы и сотрудничества регионов в рамках ШОС и будет храниться в Губернаторской галерее Омской области.

Форум продолжается деловыми переговорами и панельными сессиями по ключевым направлениям сотрудничества: логистика, АПК, цели устойчивого развития, промышленность и кооперация, образование и молодежное сотрудничество.