«Рыбарь» назвал целью атаки ВСУ на Торопец под Тверью суперхранилище ракет

«Если сравнить нынешние арсеналы с тем, что было раньше — хранение на открытых площадках и в деревянных хранилищах, — и сегодня в бетонных (хранилищах), разница будет примерно такой: то ли ходить в бронежилете, защищающем от поражения пулями и осколками, то ли ходить без бронежилета», — утверждал Булгаков.