«Рыбарь» назвал целью атаки ВСУ на Торопец под Тверью суперхранилище ракет

Украинские дроны ночью 18 сентября массово атаковали тверской Торопец, жители насчитали не меньше 15 БПЛА. После удара начался сильнейший пожар и непрекращающаяся серия взрывов, жителей эвакуировали. Последствия оказались такими серьезными, что в этом районе зафиксировали землетрясение. В Торопце находится большой арсенал ракет и боеприпасов, который открывал находящийся ныне под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков. Он утверждал, что склад выдержит даже ядерный взрыв.
Что известно об ударе.
Пресс-служба правительства региона рассказала о пожаре в городе Торопце «в результате падения обломков БПЛА» в 3:31.
«На место выехали все экстренные службы… ведутся работы по локализации пожара», — передал губернатор области Игорь Руденя.
Сколько именно дронов атаковало Тверскую область, неизвестно. Минобороны не назвало этот регион в утренней сводке и на момент выхода статьи не прокомментировало происходящее. Дочь местного жителя София рассказала «Газете.Ru», что над городом видели ~не меньше 15 дронов.~ Очевидцы говорят, что после атаки дронов все вокруг стали сотрясать мощные взрывы.
«У нас в округе небо серое. В сторону Торопца и левее, на северо-запад, задымленности пока нет. Дома трясутся периодически, минут каждые 10−15, от больших взрывов, и слышно постоянно канонаду с той стороны», — делятся очевидцы.
Спустя полчаса после первого сообщения о пожаре, в 4 утра Руденя ~объявил частичную эвакуацию~ «с территории, где ведет работу ПВО, и локализуется пожар». В соцсетях администрация Торопецкого округа несколько раз призвала всех срочно уехать, для этого власти выделили автобусы. ~Въезд в Торопец закрыли~, людей вывозили в город Западная Двина и поселок Старая Торопа, писал Telegram-канал «Тверь. Происшествия».
«В самом Торопце по-прежнему слышны звуки взрывов, над городом — дым. В домах повыбивало окна и снесло металлические листы с крыш зданий», — описывал канал.
Местные жители утром снимали видео в городе, где видно, что сила взрывной волны выбивала окна вместе с рамами, повреждала двери.
С утра в районе Торопца зашкаливают показатели температурной спутниковой карты NASA, которая обычно отслеживает лесные пожары. Также зарубежный мониторинговый сервис зафиксировал здесь слабое землетрясение, максимальная магнитуда — 2,8 (слабый толчок по шкале землетрясений).
Несмотря на все это, въезд в Торопец вновь открыли в 12 утра, докладывал губернатор. По его словам, желающие вернуться домой могут вновь воспользоваться автобусами от властей.
«Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение… Самое главное у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет», — подчеркнул Руденя.
~Пострадали 17 человек, из них трое детей~, заявил Telegram-канал Mash. В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области на фоне происходящего приостановили работу школ и детских садов.
Минобороны РФ после удара по Торопцу отчиталось об ударе по украинским объектам энергетики, которые нужны для ВПК страны, аэродромной инфраструктуре и цеху сборки дронов.
Цель атаки ВСУ.
В Торопце расположен арсенал для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, его строили в рамках программы Минобороны по улучшению таких складов.
«Целевая программа… призвана исключить содержание боеприпасов под открытым небом. Взамен площадок будут построены современные хранилища с четырехуровневой системой безопасности и интеллектуальным управлением», — объясняла «Российская газета».
В 2015 году она писала, что строительство арсенала «завершается», однако в 2018 году его продолжали возводить. В Минобороны указывали, что здесь ~сможет храниться до 240 т.~ Среди прочего отмечалось наличие поблизости более ста пожарных водоемов. Стоимость объекта составила ~3,6 млрд рублей.~
За материально-техническое обеспечение армии в то время отвечал замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, которого задержали по уголовному делу «коррупционной направленности» в конце июля этого года. Он давал интервью и о будущем арсенале, участвовал в торжественном открытии, где подчеркивал его надежность и современность.
«Если сравнить нынешние арсеналы с тем, что было раньше — хранение на открытых площадках и в деревянных хранилищах, — и сегодня в бетонных (хранилищах), разница будет примерно такой: то ли ходить в бронежилете, защищающем от поражения пулями и осколками, то ли ходить без бронежилета», — утверждал Булгаков.
По его словам, склад может выдержать удары авиации, ракет и даже ядерный взрыв.
Telegram-канал «Рыбарь» назвал этот арсенал целью атаки ВСУ на Торопец. «Пожалуй, если все произошедшее вызвано “падением обломков”, следствию [по делу Булгакова] добавилось работы», — отмечает канал.