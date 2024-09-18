Актер Алексей Розин заявил, что российская поп-культура вернулась в 90-е

— На мой взгляд, это вполне объяснимо. Тренды популярной культуры цикличны. Мы завершили круг и снова пришли к 90-м. Это же не только в кино находит отражение, но и в дизайне, в музыке, в моде. Например, те же кроссовки и спортивные костюмы из 90-х снова носят. Кроме того, выросли люди, которые в 90-е годы были детьми или подростками. Они теперь взрослые и самостоятельные, некоторые стали режиссерами и продюсерами, то есть теми, кто производит кино. Для них 90-е годы — это период детства или юности, к нему хочется обратиться. Наконец, 90-е — важная историческая эпоха для нашей страны, ее точно нужно анализировать, проговаривать и как-то рефлексировать. По сути, это же первое десятилетие нашей новейшей истории, поэтому вполне логично, что оно вызывает интерес у творцов.