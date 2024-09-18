В Ленобласти ждут первые заморозки

В выходные жители Ленобласти почувствуют приближение зимы. Вслед за рекордно тёплой погодой обещают первые заморозки. Прогноз озвучил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Петербуржцев тоже ждёт резкое похолодание. 21 и 22 сентября дневная температура может опуститься ниже +15 °C. Помимо курток, горожанам советуют приготовить зонтики. Скоро в Северной столице начнётся сезон дождей.
А 17 сентября воздух в Петербурге прогрелся до +26,3 °C. Это новый температурный рекорд.
Ранее мы писали, что август 2024 года стал самым жарким в истории наблюдений.