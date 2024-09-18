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В Ленобласти ждут первые заморозки

Их прогнозируют в выходные.

Сейчас в Олбани: +13° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°

В выходные жители Ленобласти почувствуют приближение зимы. Вслед за рекордно тёплой погодой обещают первые заморозки. Прогноз озвучил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Петербуржцев тоже ждёт резкое похолодание. 21 и 22 сентября дневная температура может опуститься ниже +15 °C. Помимо курток, горожанам советуют приготовить зонтики. Скоро в Северной столице начнётся сезон дождей.

А 17 сентября воздух в Петербурге прогрелся до +26,3 °C. Это новый температурный рекорд.

Ранее мы писали, что август 2024 года стал самым жарким в истории наблюдений.