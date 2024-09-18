В Крыму опять продлевают ограничения на походы в лес

«С 19 сентября по 9 октября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности», — сказано в сообщении правительства Крыма в Tg-канале.