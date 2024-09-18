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В Крыму опять продлевают ограничения на походы в лес

Леса Крыма останутся закрытыми до 9 октября.

Источник: Комсомольская правда

Запрет на посещение лесов в Крыму продлили до 9 октября. Такое решение приняли в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым из-за высокой пожароопасности.

«С 19 сентября по 9 октября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности», — сказано в сообщении правительства Крыма в Tg-канале.

На данный момент в Минэкологии прогнозируют IV и V классы пожарной опасности на полуострове. Длительных обильных осадков в Крыму пока не предвидится.

Особый противопожарный режим в Крыму ввели 17 апреля, но запрет на посещение лесов действует не все время.

Напомним, ранее открыли ряд туристических пешеходных маршрутов в крымских заповедниках.

МЧС