В Волгоградской области похолодает до +2 градусов

Холодный ветер и низкие температуры обещают синоптики в Волгоградской области в ближайшие дни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в четверг, 19 сентября, ночью ожидается всего от +2 градусов.
Осадков не будет, но вероятен сильный северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 14 метров в секунду. В такую погоду лучше не ставить машины под старыми деревьями и шаткими конструкциями.
Днем в регионе +20…+25 градусов, ночью +2…+12 тепла. Холоднее будет в северных районах. В Волгограде завтра обещают ночью +8…+10, днём +21…+23 градуса.