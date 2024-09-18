Олбани
+17°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области похолодает до +2 градусов

Синоптики обещают похолодание в Волгоградской области.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Холодный ветер и низкие температуры обещают синоптики в Волгоградской области в ближайшие дни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в четверг, 19 сентября, ночью ожидается всего от +2 градусов.

Осадков не будет, но вероятен сильный северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 14 метров в секунду. В такую погоду лучше не ставить машины под старыми деревьями и шаткими конструкциями.

Днем в регионе +20…+25 градусов, ночью +2…+12 тепла. Холоднее будет в северных районах. В Волгограде завтра обещают ночью +8…+10, днём +21…+23 градуса.