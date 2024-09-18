В Омске московский инвестор хочет построить жилой комплекс на берегу Иртыша

На заседании Архитектурно-градостроительного совета Омской области обсуждали новые планы для города. Одним из проектов стал жилой комплекс от московской компании «Глоракс». Он будет построен на берегу реки Иртыш. Омск собирается меняться, чтобы стать более современным и удобным для жителей. На заседании, которое провел губернатор Виталий Хоценко, представили большие проекты, которые могут изменить городской ландшафт. Особое внимание привлек проект на месте бывшего санатория «Рассвет». Компания «Глоракс» предложила построить здесь новый жилой комплекс. Он будет состоять из более десяти многоквартирных домов разной высоты. Этот проект поможет людям жить рядом с природой и наслаждаться красотой реки.