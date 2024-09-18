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50 Cent анонсировал телепроект с Идрисом Эльбой

Хип-хоп-легенда 50 Cent намекнул, что работает над новым проектом для телевидения вместе с актером Идрисом Эльбой, известным по сериалу «Прослушка» (2002−2008), фильмам «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021), «Три тысячи лет желаний» (2022) и другим.

Источник: Звук

Хип-хоп-легенда 50 Cent намекнул, что работает над новым проектом для телевидения вместе с актером Идрисом Эльбой, известным по сериалу «Прослушка» (2002−2008), фильмам «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021), «Три тысячи лет желаний» (2022) и другим.

В своих соцсетях рэпер опубликовал фотографию с артистом и подписал: «Работаю. У нас для вас есть немного жары. Ваше телевидение никогда не будет прежним». Дополнительных подробностей о проекте пока нет.

Ранее 50 Cent также анонсировал «что-то большое» для ТВ в сотрудничестве с Дрейком.