В Ростове-на-Дону против гриппа привили уже 132 тысячи человек

В Ростове-на-Дону вакцинацию от гриппа прошли уже более 132 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, необходимые препараты ранее поступили во все медицинские учреждения донской столицы.
— Пройти иммунизацию ростовчане могут в поликлинике по месту жительства или прикрепления. Также возможен выезд прививочных бригад на предприятия, для этого необходимо оставить заявку через кол-центр поликлиники, — добавил Алексей Логвиненко.
Напомним, вакцинация необходима малышам с 6 месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет и тем, у кого имеются эндокринные заболевания, проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой. Также избегать процедуры нельзя медикам, работникам транспортной и коммунальной сфер.
Всего в этом году планируют привить около 60% населения Ростовской области.