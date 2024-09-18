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В Ростове-на-Дону против гриппа привили уже 132 тысячи человек

Более 132 тысяч жителей Ростова привились от гриппа, вакцинация продолжается.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вакцинацию от гриппа прошли уже более 132 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, необходимые препараты ранее поступили во все медицинские учреждения донской столицы.

— Пройти иммунизацию ростовчане могут в поликлинике по месту жительства или прикрепления. Также возможен выезд прививочных бригад на предприятия, для этого необходимо оставить заявку через кол-центр поликлиники, — добавил Алексей Логвиненко.

Напомним, вакцинация необходима малышам с 6 месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет и тем, у кого имеются эндокринные заболевания, проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой. Также избегать процедуры нельзя медикам, работникам транспортной и коммунальной сфер.

Всего в этом году планируют привить около 60% населения Ростовской области.