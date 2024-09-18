Перелетные птицы начали улетать из Петербурга в теплые края

Из Петербурга начали улетать птицы. Но беспокоится не стоит, так как не все пернатые решили сменить место жительства, а только перелетные. Несмотря на то, что в городе выдалось жаркое начало сентября, птицы чувствуют, что пришла осень, а за ней наступят холода, поэтому отправляются в более теплые края. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Северная столица расположена на Беломоро-Балтийском миграционном пути, по которому многие виды птиц летят осенью с мест гнездования к местам зимовок. Например, малый лебедь и лебедь-кликун летят на зимовки в Западную Европу. Осенью и весной они делают остановки на особо охраняемых природных территориях Петербурга, — поделился начальник отдела охраны животного мира Николай Ахматович.
Понаблюдать за пролетом пернатых можно в заказниках на побережьях Невской губы и Финского залива, а также на острове Котлин. В этих местах птицы останавливаются для отдыха во время долгих перелетов.