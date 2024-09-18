Перелетные птицы начали улетать из Петербурга в теплые края

Из Петербурга начали улетать птицы. Но беспокоится не стоит, так как не все пернатые решили сменить место жительства, а только перелетные. Несмотря на то, что в городе выдалось жаркое начало сентября, птицы чувствуют, что пришла осень, а за ней наступят холода, поэтому отправляются в более теплые края. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.