Студенты-атомщики стали участниками тура по объектам энергетического гиганта Юга России

В рамках производственной практики студенты Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ, Ивановского Государственного энергетического университета им. Ленина (ИГЭУ) и Томского политехнического университета стали участниками тура по объектам Ростовской атомной станции. Они посетили центральный и блочный щиты управления энергоблока № 4, понаблюдали за работой турбинного отделения, изучили информацию о барьерах безопасности, политике предприятия в области радиационной и экологической безопасности, а также узнали о карьерных перспективах и мерах поддержки молодых специалистов.
— Мы прилагаем значительные усилия для подготовки кадров, уделяя особое внимание работе со студентами. После окончания профильного вуза ребята имеют возможность получить работу на крупнейшем энергетическом предприятии региона, достойную зарплату, один из лучших в стране соцпакет, стабильность и карьеру, которую можно спрогнозировать на 40 лет вперед, — отметил заместитель директора Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
Некоторые студенты попали в тур по АЭС уже не в первый раз. Студент ИГЭУ им Ленина Дмитрий Каплев, который завершает обучение по специальности «Атомные станции, эксплуатация и инжиниринг», уже был в Волгодонске в прошлом году. Он поделился мнением, что ознакомительный тур дает полное представление о производстве.
По словам Евгении Сапрыкиной, студентки ИГЭУ, которая проходит практику в турбинном цехе, кураторы атомной станции стараются показать студентам всю специфику работы. Девушка уже рассматривает для себя возможность трудоустройства на Ростовскую АЭС.
Отметим, что на данный момент в России реализуется целый комплекс мер, который позволяет студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. На многих предприятиях, включаю Росатом, внедряются практики целевого привлечения молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, а также вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов.