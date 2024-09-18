Студенты-атомщики стали участниками тура по объектам энергетического гиганта Юга России

Некоторые студенты попали в тур по АЭС уже не в первый раз. Студент ИГЭУ им Ленина Дмитрий Каплев, который завершает обучение по специальности «Атомные станции, эксплуатация и инжиниринг», уже был в Волгодонске в прошлом году. Он поделился мнением, что ознакомительный тур дает полное представление о производстве.