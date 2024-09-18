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Рэпер Tekashi 6ix9ine анонсировал концерт в Москве

Американский хип-хоп-артист Tekashi 6ix9ine выступит в Москве 19 октября. Об этом музыкант рассказал в коротком видео для Telegram-канала Mash.

Источник: Звук

Американский хип-хоп-артист Tekashi 6ix9ine выступит в Москве 19 октября. Об этом музыкант рассказал в коротком видео для Telegram-канала Mash.

Исполнитель заявил, что любит Россию, и послал своим здешним поклонникам воздушный поцелуй. По словам Tekashi 6ix9ine, он беспокоится, что его концерт могут сорвать.

В прошлый раз рэпер посещал столицу в 2022-м, чтобы дать концерт на Banger Fest в Лужниках. Выступление звезды отменили за час до начала, но артист успел встретиться с фанатами в аэропорту.

Ранее появлялась информация о предстоящем московском шоу Канье Уэста. Мероприятие якобы должно было состояться 6 сентября.