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Джефф Монсон показал в Уфе детям приёмы борьбы

Джефф Монсон показал в Уфе детям приёмы борьбы.

Источник: telegram-канал министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Чемпион мира смешанных единоборств Джефф Монсон провёл мастер-класс для детей с онкологией. Как сообщает минздрав республики, легенда мирового спорта посетил республиканский центр детской онкологии и гематологии РДКБ.

В ведсообщили, что дети просили Джеффа Монсона показать им всевозможные борцовские приёмы ещё начале лета, когда н приходил к ним с акцией «Коробка храбрости». Спортсмен согласился и маленькие пациенты с нетерпением ждали встречи с борцом.

На мастер-классе Джефф Монсон подробно рассказал об основных нюансах ведения борьбы, научил детей правильной поставке сильного удара и самообороне. Пообщался с каждым ребёнком и пожелал всем скорейшего выздоровления.