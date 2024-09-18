Джефф Монсон показал в Уфе детям приёмы борьбы.

В ведсообщили, что дети просили Джеффа Монсона показать им всевозможные борцовские приёмы ещё начале лета, когда н приходил к ним с акцией «Коробка храбрости». Спортсмен согласился и маленькие пациенты с нетерпением ждали встречи с борцом.