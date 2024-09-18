При стрельбе у центрального офиса Wildberries погибли два человека

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», около полудня к зданию БЦ приехала группа неизвестных мужчин. Сотрудник бизнес-центра рассказал, что их было больше шести человек, все в гражданской одежде. Они выглядели как обычные посетители, пили кофе и ожидали кого-то на ресепшене. Когда у мужчин спросили, кого именно они ждут, они ответили, что Владислава Бакальчука.